Sanremo, classifica social: Annalisa la più seguita, poi Mahmood e Angelina Mango

Sanremo arriva alla terza serata ma si può già stilare un primo bilancio, in chiave social, dei primi due appuntamenti del Festival. Numeri, dati e interazioni dei cantanti che potrebberoro essere la cartina tornasole per quello che potrebbe essere il vincitore.



I cantanti in gara

Secondo le classifiche stilate da Sensemakers, tra i cantanti in gara tra i Top 10 del 7 febbraio figura solo Angelina Mango con 348mila interazioni e 22 contenuti, in ottava posizione. Analizzando invece il periodo tra il 6 e l'8 febbraio, tra i cantanti in gara, Annalisa si conferma prima per interazioni, ma alle sue spalle ci sono Mahmood e Angelina Mango. Emma invece è prima per il contenuto con più interazioni del 7 febbraio.



Nel monitoraggio - si legge nella nota metodologica - sono prese in considerazione pagine pubbliche e account business verificati inclusi all'interno del database Comscore Shareablee. Per il ranking di cantanti sono presi in considerazione tutti i post pubblicati nel periodo di riferimento. Mentre tra i post video con più interazioni della giornata di ieri si conferma l'influencer Giulia Salemi, unica presente nel ranking con due post.

