Sanremo 2024, biglietti in vendita: quanto costano e come acquistarli

Il 6 febbraio Amadeus torna al timone del Festival di Sanremo 2024 per il quinto anno consecutivo, al suo fianco cinque co-conduttori, uno per ogni serata. Martedì sarà la volta di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite, mercoledì toccherà a Giorgia, anche lei in gara nel 2023 con Parole dette male. La terza serata vedrà sul palco l'attrice e comica Teresa Mannino, mentre Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice della serata delle cover. La serata della finale vedrà il conduttore e direttore artistico affiancato dall'amico e collega Rosario Fiorello. Ma quanto costa assistere al Festival?

I biglietti quanto costano

Oggi, martedì 23 gennaio, si aprirà la vendita dei biglietti per assistere come pubblico alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Il regolamento

L’ufficio stampa Rai ha divulgato il regolamento completo riguardante l’acquisto dei biglietti: “Il 23 gennaio, dalle 9.00 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, per le 5 serate del 74° Festival della Canzone Italiana, a Sanremo da martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata finale), con un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona. Per procedere all’acquisto sarà necessario registrarsi sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com mediante inserimento dei dati dell’acquirente: e-mail; inserimento di una password; nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d’identità (fronte e retro del documento su un unico file). L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito. Una volta completato l’acquisto, il biglietto “digitale” verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione e resterà comunque disponibile nella sezione “Il mio profilo”. In caso di problemi di ricezione dell’e-mail e/o download dei biglietti singoli, potrà essere inviata una mail a: festivalsanremoticket@aristonsanremo.com. Per l’acquisto dei biglietti da parte degli utenti portatori di disabilità motoria si rimanda alla sezione “dedicata” del sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com”.

I rimborsi

Il cambio nominativo del biglietto potrà avvenire, sempre tramite accesso al sito nel quale è stato effettuato l’acquisto, nella sezione “Il mio profilo”, entro 48 prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è riferito. Qualora si dovessero verificare diminuzioni di capienza per cause di forza maggiore, ovvero la cancellazione dell’evento, l’organizzatore si riserverà il diritto di annullare il biglietto, anche qualora precedentemente confermato, con conseguente rimborso del solo biglietto”.

I cantanti

In gara trenta artisti, tre dei quali provenienti da Sanremo Giovani, tra debutti e grandi ritorni. Cresce l'attesa anche per gli ospiti, al momento i nomi annunciati sono quelli di Giovanni Allevi, Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti (FOTO). Dal Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo assisteremo alle esibizioni di Lazza, Rosa Chemical, Paola & Chiara, Arisa e Tananai. Il palco della Costa Smeralda ospiterà invece altri quattro artisti: Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino. Infine, il PrimaFestival sarà condotto da Paola&Chiara con Mattia Stanga e Daniele Cabras.

