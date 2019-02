di Emiliana Costa

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sanremo 2019, la serata dei duetti.si sono esibiti con Giovanni Caccamo nel brano in gara Un po' come la vita. Ma la ragazza del Piper è entrata in scena a duetto già iniziato. Con passo felpato e sorriso sornione si è presa la scena.Su Twitter piovono commenti ironici: «Stava facendo la pipì», con riferimento probabilmente all'imprevisto della prima puntata, quandoavrebbe ritardato l'esibizione di Patty Pravo.E ancora: «Briga e Caccamo se la sono dimenticata». E infine: «Con calma Patty». E comunque,riesce sempre a far parlare di sé.