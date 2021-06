Mattia Briga su Leggo: «Quelle notti del calcio»

Nel 94 avevo 5 anni, vidi la finale di Pasadena sul divano con la mia bisnonna. Nel 96, per gli Europei in Inghilterra, mio papà aveva organizzato il salone di casa per vedere le partite con gli amici. Nel 98 ero in un Football Camp, Di Biagio sbagliò il rigore contro la Francia e scoppiammo tutti in lacrime. Nel 2000 ero in Abruzzo con mia sorella e papà e quando segnò Trezeguet non ci potevo credere. Nel 2002 ero a Piazza del Popolo con mio cugino, e capii cosa fosse la malafede grazie all'arbitro Byron Moreno. Nel 2004 ero con i miei amici. Tutti ci ricordiamo del biscotto tra Danimarca e Svezia e le lacrime di Totò Cassano.

Nel 2006 ero al Circo Massimo e andai a dormire il giorno dopo, a seguito di una folle notte di festa. Nel 2008 uscimmo ai rigori con la Spagna, ma non ricordo dove fossi, segno di un Europeo incolore. Nel 2010 ero seduto su un secchione a Piazza di Siena, e assistetti incredulo al pareggio con la Nuova Zelanda. Nel 2012 vidi la doppietta di Balotelli contro la Germania sui maxischermi dello Stadio Olimpico, durante un festival di musica elettronica. Nel 2014 l'unica cosa che ricordo è il morso di Suárez a Chiellini. Nel 2016 dovevo fare un concerto a Macerata, ma salii sul palco due ore dopo perché l'Italia era ai rigori con la Germania. Nel 2018 chiedere a Ventura. Nel 2020 chiedere al Covid. Ora è tornato il momento di gridare. Forza Azzurri.

Notti magiche (Gianna Nannini/ Edoardo Bennato)

Mattia Bellegrandi (Roma, 10 Gennaio 1989) cantante e scrittore, è all'ottavo progetto discografico della sua carriera che vanta inoltre due pubblicazioni editoriali intitolate "Non Odiare Me" (Best Seller, 2015, Ninho De Rua & Rai Eri) e "Novocaina - Una Storia d'Amore e di Autocombustione" (2016 - Ninho De Rua & Rai Eri). La sua collaborazione con Leggo è iniziata nel 2019.



