Ylenia Lucisano, in arrivo il nuovo disco dell'allieva di Francesco de Gregori

Ylenia Lucisano è il nuovo astro nascente della musica romana e italiana. Mercoledì sarà anche sul palco del Concertone romano del Primo Maggio,accompagnata dalla sua band con il brano "non mi pento". Il brano sara' in radio dal 3 maggio e anticipa l'uscita, il 10 maggio, del suo disco di inediti "Punta da un chiodo in un campo di papaveri" (distribuito da Universal Music Italia). Testo e musica sono sempre di Ylenia Lucisano in collaborazione con "Cinasky",paroliere di Capossela,e di musicisti vari, produzione artistica di Taketo Gohara.



Ylenia, inoltre, ha aperto i concerti di Francesco De Gregori al teatro Garbatella. Il disco della Lucisano è dedicato proprio a De Gregori, che potremmo definire una sorta di Pigmalione della giovane cantante © RIPRODUZIONE RISERVATA