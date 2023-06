Valerio Scanu sposa Luigi Calcara. Le nozze e una data speciale: «Sarò vestito diversamente sobrio»

di Redazione Web

L'unione civile era già stata annunciata, ora c'è anche la data. Il cantante Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara, suo compagno da tre anni. Il cantante, 33 anni, e l'ingegnere di Castelvetrano si sposeranno a Roma, anche se la location è ancora segreta. E parenti e amici arriveranno numerosi dalla Sardegna e dalla Sicilia. Da tre anni i due fanno coppia fissa nonostante abbiano ritmi di vita completamente diversi. Ma andiamo a scoprire qual è la data del matrimonio.

Il racconto di Valerio Scanu

La data ha già un significato: 7 settembre ed è il giorno in cui è nato il papà di Valerio Scanu morto per il Covid nel 2020. La scelta del cantante 33enne indica chiaramente la volontà di condividere anche con lui la giornata. Il cantante, in un'intervista a Corriere della Sera ha spiegato in che modo ha deciso di rendere pubblico il rapporto.

«Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all'uomo che amo - ha sottolineato Valerio Scanu -.

La reazione del papà

Sempre durante l'intervista, il cantante ha raccontato qual è stata la reazione del suo papà quando gli ha riferito di essere omosessuale. «Il mattino dopo averglielo detto mio padre doveva riaccompagnare all'areoporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlò ma lui le ha riferito che piangeva al pensiero che io mi fossi tenuto tutto dentro».

Riguardo agli abiti del matrimonio, il cantante ha spiegato che lui sarà vestito «diversamente sobrio». E ha aggiunto: «Per il viaggio di nozze immaginiamo un posto caldo ma non abbiamo ancora deciso. I figli? Non lo escludiamo ma è ancora presto. Per ora ci vogliamo prendere cura l'uno dell'altro».

