Ultimo, l'ex fidanzata Federica Lelli scatenata al concerto di San Siro. Fan in delirio

di Redazione web

Ultimo si sta esibendo in diverse città italiane e una delle ultime tappe del suo tour è stata a Milano. Lo stadio San Siro era gremito di fan urlanti e scatenati, ammiratori del cantautore romano che ha venduto milioni di copie di dischi. I più attenti, però, hanno notato che tra il pubblico, ad applaudire il cantante, c'era una persona che per lui è stata molto speciale e alla quale ha dedicato moltissimi brani tra cui il famoso "22 settembre": Federica Lelli.

Ultimo, Beatrice Valli e la dedica romantica per Marco al concerto: «Sei la mia piccola stella». Fan commossi

Ultimo negli stadi anche nel 2024: il cantante annuncia nuove date. Ecco dove

Mara Venier, la figlia Elisabetta contro chi la insulta dopo il concerto di Ultimo: «Piccole persone fallite, rosiconi e felici dei dolori altrui»

federica lelli al concerto del suo ex fidanzato cantando 22 settembre canzone che è stata scritta per lei io sinceramente piango pic.twitter.com/5vFMNgA6kz — Ci ⭐️ (@ultimopetrpan) July 19, 2023

Federica Lelli scatenata al concerto di Ultimo

Ultimo e Federica Lelli sono stati insieme per ben due anni: il cantautore e l'influencer classe 1998, al tempo della loro storia d'amore, hanno fatto sognare i loro fan che, in quasi tutte le canzoni, riuscivano a trovare riferimenti alla relazione. Nonostante i due si siano lasciati e il cantante abbia intrapreso una nuova storia con Jacqueline Luna Di Giacomo, Federica ha sempre supportato l'ex fidanzato e, proprio per questo, quando può, assiste ai suoi concerti.

Nelle ultime ore sta circolando sui social, un video in cui l'influencer canta a squarciagola uno dei brani a lei dedicati, ovvero "22 settembre".

Nel docufilm di Ultimo intitolato "Vivo coi sogni appesi", Federica aveva parlato proprio del brano che l'artista scrisse per lei: «Dopo 3 anni che eravamo andati a Londra non pensavo che si ricordasse che il 22 settembre eravamo saliti sulla ruota.

I commenti dei fan

I fan sui social, dopo avere visto il video, sono letteralmente impazziti e alcuni spererebbero in un ritorno di fiamma tra i due. Qualcuno ha scritto: «Fateci sognare di nuovo» oppure ancora «Bellissimo esempio di come, nonostante una rottura, il bene possa rimanere».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA