The Weeknd, cifra da capogiro per la penthouse di Los Angeles: ecco a quanto la vende il cantante

È già finito l'idillio di The Weeknd con Westwood. Il quartiere occidentale di Los Angeles perde uno dei suoi abitanti più facoltosi, che ha deciso di mettere in vendita la sua favolosa penthouse e trasferirsi a Bel-Air. Secondo il Los Angeles Times, il rapper sarebbe disposto a separarsi dalla casa dei suoi sogni acquistata nel 2019 per non meno di 22 milioni di dollari, circa 20 milioni di euro. Un piccolo tesoretto che gli permetterebbe, almeno in parte, di rientrare nelle spese dopo l'esborso di 70 milioni per la sua nuova mega villa con vista sul Bel-Air Contry Club, acquistata lo scorso agosto.

Il cantante di Toronto non ha perso tempo e a soli due anni dall'acquisto della penthouse ha già deciso di rivenderla in cerca di una dimora più grande ed esclusiva. E dire che, almeno stando a quanto riferito dai media Usa, la casa di The Weeknd attualmente in vendita è un immobile di grande pregio. L'appartamento infatti occupa l’intero diciottesimo piano del grattacielo "Mogul" di Los Angeles che si estende per oltre 738 metri quadrati, con una vista a perdita d'occhio sull’oceano, sulle colline e sulla città.

Oltre alle quattro camere da letto e ai sette bagni rivestiti in marmo, di cui uno con doccia a vapore, la sontuosa abitazione disponde di una palestra, un bar, un'intera parete tv, un centro benessere, una piscina di acqua salata e persino un eliporto. Il condominio garantisce poi un servizio di sicurezza e conciergerie h24, 7 giorni su 7. Completano il tutto le rifiniture della casa scelte dal cantante, che per la sua penthouse losangelina aveva optato per pavimenti in pietra naturale e pareti con larghi pannelli in legno di noce di colore marrone e blu navy.

Se troverà l'acquirente giusto, per The Weeknd sarà la sua seconda vendita riuscita, dopo aver incassato lo scorso aprile ben 19,3 milioni di dollari per la sua villa a Hidden Hills, acquistata da Madonna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:57

