Angelina Jolie dopo Brad Pitt, eccola insieme a The Weeknd: terzo appuntamento "segreto"...

Sembra che Angelina Jolie abbia trovato un nuovo amore. L’attrice, 46 anni, pare infatti che si sia fidanzata con il cantante trentenne nato a Toronto, The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye. I due sono stati fotografati insieme a inizio giugno, per poi essere sopresi di nuovo durante un concerto a Los Angeles. Le voci di fidanzamento sono iniziate a correre e i numerosi avvistamenti sembrano confermarle. Proprio recentemente infatti la coppia è stata paparazzata durante un incontro per una cena in un noto ristorante italiano di Santa Monica. Angelina e The Weeknd, secondo quanto riportato da alcune fonti, avrebbero trascorso più di due ore all’interno del locale, per poi uscire e allontanarsi a bordo di un’auto.

