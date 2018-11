Fabrizio Corona, maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma: «Non sei degno»​

è una delle giovani popstar più amate a livello globale, ma la fama e il successo portano automaticamente anche tante 'grane', come quella dei. Un problema che affligge da sempre i vip di tutto il mondo, costretti spesso a nascondersi e a sviare gli obiettivi dei fotografi. Lanativa della Pennsylvania, che compirà 29 anni il prossimo 13 dicembre, ha infatti escogitato unper sfuggire ai paparazzi.A rivelare l'ingegnoso stratagemma diè l'amico e collega, con cui ha inciso il brano I don't wanna live forever. L'ex One Direction, in un'intervista all'edizione britannica di Vogue , ha infatti spiegato che, per sfuggire aiha deciso di, e farsi trasportare, all'interno di unacosì enorme da contenerla in tutta comodità.La rivelazione diha confermato le indiscrezioni che si susseguono con costanza dalla scorsa estate, quando numerose guardie del corpo erano state avvistate a New York, fuori dall'appartamento di, mentre trasportavano una valigia che risaltava soprattutto per le sue dimensioni.