Il dj conduttore Stefano Fisico: «La radio canadese e il mio nuovo magazine web musicale»

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura che tocca i miei più grandi amori: le interviste, la musica e la radio. E' una scommessa che faccio in prima persona e in cui credo moltissimo». Stefano Fisico, il dj conduttore lascia dopo tre anni di direzione artistica Billbord Italia e inaugura il suo nuovo magazine web musicale, stefanofisico.it, e una partnership con la radio canadese, Chin Radio Toronto che apre i battenti anche in Italia.

«Toronto è la terza città per qualità di vita nel mondo e conta una fortissima comunità di italiani, oltre 500 mila, che amano il nostro paese e la nostra musica. In un momento cosi difficile, l'intento è quello di dare la possibilità a tutti gli artisti di aumentare la propria popolarità in mercati ancora inesplorati creando un link diretto per concerti e iniziative speciali».

Stefano Fisico nasce come dj, attività che ha svolto parallelamente in questi anni prima nei club, poi nei festival e negli stadi come opening act. Tra le varie collaborazioni, i dj set per Tomorrowland, le aperture ai concerti di Vasco Rossi per 5 tour (tra cui Modena Park), di Tiziano Ferro per 2 tour negli stadi, di Negramaro allo Stadio, di Alessandra Amoroso per i 10 anni di carriera a Cinecittà World e di Le Vibrazioni al Forum per i 20 anni di carriera, l'opening Omelia in occasione della visita del Papa a Monza di fronte a 800 mila persone, il dj set in piazza del Duomo a Milano in occasione di "Capodanno For the Future".

Ha realizzato diversi remix in qualità di producer per artisti come Bob Sinclar, DJ Antoine, Vasco Rossi, Shaggy, Nek, Marco Mengoni, Gabry Ponte e tanti altri.

Ha lavorato nel mondo radiofonico come DJ Producer per Radio Italia, RDS, Radio Kiss Kiss. Si è occupato della direzione artistica di Billboard Italia negli ultimi 3 anni.

Quest’anno ha avuto il piacere di essere giurato ad “Amici” nella giuria di critici musicali e giornalisti. Il suo profilo IG conta oltre 100K follower e la sua pagina Fb più di 40k.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 10:06

