Shalpy, la decisione più sofferta del cantante: «Mi ritiro dalla musica a fine anno»

Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020

Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020. pic.twitter.com/UwjGFom95j — SHALPY (@scialpi) June 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in artea 58 anni e dopo 37 anni di carriera. Lo ha annunciato lo stesso cantante sui social, spiegando ai fan increduli di aver preso una decisione sofferta ma consapevole.Il cantante emiliano, famoso soprattutto per brani come 'Cigarettes and Coffee' e 'Pregherei', ha annunciato: «». I fan, spiazzati dall'annuncio, stanno provando a indurread un ripensamento, anche se la decisione, non motivata espressamente al pubblico, appare irrevocabile.