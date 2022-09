Shakira dopo la separazione da Piqué: «Uno dei miei momenti più bui, la musica ha portato luce»

Tra le love story giunte al capolinea quest'anno, quella tra Shakira e Gerard Piqué è stata senz'altro una di quelle che ha fatto più discutere i fan. La fine della loro relazione, dopo 11 anni d'amore, a causa di un tradimento del calciatore spagnolo con la 23enne Clara Chia Martì ha scatenato la reazione del pubblico, che inevitabilmente ha solidarizzato con la cantante.

A distanza di alcune settimane dallo scandalo, la popstar torna per la prima volta a raccontarsi a Elle Spagna e confessa di vivere in uno dei momenti «più difficili e bui della mia vita». Parole forti per Shakira, che è riuscita a trovare conforto solo nella musica.

«Nel mio caso, penso che scrivere musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. E mi aiuta a guarire – racconta –. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere pezzi di me stessa dal pavimento. E l’unico modo per farlo, per farlo davvero, è stato attraverso la musica […]. E sento che in questo momento della mia vita, che è probabilmente uno dei più difficili e bui della mia vita, la musica ha portato la luce».

«È davvero difficile parlarne – ammette l'artista, che in questi mesi ha cercato di tutelare i figli dalla sovraesposizione mediatica –. Sono rimasta in silenzio e ho appena provato a elaborare tutto. Ehm, e sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando, e perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione normale. E quindi è stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile. Ho paparazzi che si accampano fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, a parte la mia stessa casa». «Ai miei figli cerco di nascondere loro la situazione il più possibile. È davvero sconvolgente per due bambini che stanno cercando di elaborare la separazione dei loro genitori» conclude la cantante, che quest'estate ha dovuto accudire anche il padre malato. Insomma, davvero un periodo complicato.

