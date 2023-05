​Il cantante Sebastian Yatra e il risveglio in dolce compagnia: lo scatto che fa sognare i fan

di Redazione web

Il cantante colombiano Sebastian Yatra ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto sognare i fan. Sebastian, infatti, viene fotografato nel letto in dolce compagnia e i fan non hanno potuto fare a meno che commentare quell'immagine divenuta, in pochi attimi, virale. Tra le lenzuola e i cuscini, infatti, il cantante colombiano, ancora molto assonnato, è letteralmente ricoperto dai suoi cuccioli. Sul suo viso c'è un cane (barboncino) mentre sul suo lato sinistro dorme un altro cagnolino. Entrambi attaccati al loro padroncino per ricevere le loro carezze mattutine.

La reazione dei fan

Non si è fatta attendere la reazione dei fan che hanno iniziato subito a commentare quanto l'immagine fosse dolce e che anche i loro amici a quattro zampe non perdono occasione per intrufolarsi nel letto, pronti a ricevere coccole e carezze.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 16:45

