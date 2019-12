Rai Radio 2 si veste per le feste: palinsesto rinnovato con Morgan, Silvia Salemi e Marco Mazzocca

Sanremo Giovani: ecco chi andrà al Festival

Venerdì 20 Dicembre 2019, 18:30

per le feste rinnova il. Da lunedì 23 dicembre fino a domenica 5 gennaio, l’emittente radiofonica renderà felici i numerosi ascoltatori diventando la colonna sonora del Natale senza mai far mancare informazione e intrattenimento.Le novità cominciano di primo mattino, con una versione rinnovata di “Prendila Così: dalle 6 alle 7.30” con Diletta Parlangeli e Francesco De Carlo. Rigorosamente in diretta, daranno sempre grande risalto all'attualità e ci introdurranno al clima natalizio con l'aiuto di esperti, giochi dal vivo con il pubblico, un viaggio nei mestieri delle feste e alcune intriganti spy story legate ai personaggi della tradizione.Alle 7.45, tornano Marco Marzocca e Francesco Vercillo con “Soggetti Smarriti”, programma che mette al centro gli ascoltatori, i giochi e l’ironia, le notizie più strampalate e tutta la musica delle feste di Rai Radio2.Per due lunedì consecutivi, “Caterpillar AM” andrà in onda dalle 18 alle 20, con due speciali condotti da Filippo Solibello e Marco Ardemagni. Il primo il 23 dicembre con “Aspettando Natale”, in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele II, per accendere contemporaneamente la piazza milanese e il pomeriggio di Rai Radio2 il giorno della Vigilia di Natale; poi il 30 dicembre “Aspettando Capodanno”.Martedì 24 dicembre protagonista che Morgan regalerà agli ascoltatori “Cantanatale”, puntata che racconterà il Natale con le note di artisti italiani e stranieri tra i più famosi che si sono cimentati con una loro personalissima interpretazione del tema: da Malarazza di Modugno a Jesus dei Velvet Underground, da Cristo tra i chitarristi di Piero Ciampi a Condemnation dei Depeche Mode. Morgan sarà affiancato da Sergio Staino e dalla musica dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.Mercoledì 25 dicembre, la colonna sonora del pranzo in famiglia è affidata alle voce di Silvia Boschero con Radio2 Special Christmas, a cui seguirà quella di Carolina Di Domenico.Importante anche la programmazione che va da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio.Lunedì 30 dicembre, dalle 22 alle 00.30, "Irene Grandi in Concerto", dal Teatro Verdi di Firenze, una grande festa per celebrare i 25 anni di carriera dell’artista insieme alle voci più famose che hanno incrociato il suo percorso musicale. Il giorno successivo l’attesa diretta da Milano del "Capodanno For Future", dalle 21 in compagnia di Myss Keta, ComaCose e Lo Stato Sociale. Il primo dell’anno, sono due i "Radio2 Special Christmas": dalle 13.45 alle 16 con Silvia Boschero e dalle 16 alle 18 con Carolina Di Domenico. Nel fine settimana, è previsto il ritorno di "Che Spettacolo": dalle 18 alle 19.30, con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, occhio esperto e curioso su tutti gli eventi da non perdere.