Raffaella Carrà, in vendita la sua casa a Roma: 420 mq con piscina, campi da tennis e 9 camere da letto

La casa di Raffaella Carrà è in vendita. A quasi un anno dalla sua scomparsa, il 5 luglio 2021, il suo appartamento da 420 metri quadri verrà venduto. Da quando Raffaella Carrà non c'è più, il famoso condominio di via Nemea 21, nell'esclusivo quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti a Roma, non è più lo stesso, secondo quanto raccontano alcune persone della zona. La casa, in zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, si trova in quel quartiere di Roma che è stato definito in passato come la «Hollywood della Capitale», proprio in virtù dei molti cittadini celebri che lo vivevano.

L'appartamento della showgirl ed icona della tv italiana è stato messo in vendita dall'8 aprile, circa un anno dopo la morte arrivata per cancro. Grande 420 metri quadri, occupa l'intero piano di una palazzina. Vanta tre ingressi indipendenti e svariate terrazze. Due le zone: una notte e una giorno. Ma anche nove le camere da letto, con altrettanti bagni per quel che riguarda la zona notte mentre la zona giorno conta cinque vani con altri tre bagni. Ci sono anche una palestra e una sala trucco.

Nello stesso comprensorio composto da quindici palazzine di lusso, con piscina e campi da tennis, viveva anche Gianni Boncompagni, storico compagno di vita di Raffaella Carrà che, nell'appartamento di via Nemea 21, ha trascorso gran parte della sua vita. L'annuncio della vendita, apparso su uno dei principali siti immobiliari romani, mostra i dettagli dell'appartamento con trattativa riservata.

Le spese di condominio ammontano a 1.100 euro mensili. Il riscaldamento è centralizzato, a radiatori, ed alimentato a gpl, mentre il climatizzatore è autonomo. Presente anche un impianto di allarme. Una parte dell’immobile, in passato, apparteneva a Giancarlo Magalli. Fu lui a vendere parte della casa alla Raffa nazionale e, adesso, la casa ricca di storia cerca un nuovo acquirente.

