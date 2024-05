Primo Maggio, al Concertone di Roma l'attesa è sotto la pioggia: «Qualcuno è qui da ieri sera». I preferiti? Rose Villain e Tananai

Non si fanno intimidire dal maltempo i fan degli artisti che calcheranno il palco del Concertone di Roma allestito quest'anno al Circo Massimo. Pioggia e vento a scandire l'attesa, ombrelli e impermeabili per mettersi al riparo. In questo primo maggio non c'è spazio per il sole e il cielo limpido ma per alcuni giovani questo non è un problema: «Siamo qui dall'alba, qualcuno da ieri. Abbiamo dormito qua».

L'attesa dei fan

Vengono da Marino, Frosinone, insomma non vivono nella Capitale ma la gioia di poter assistere a una giornata di musica è tanta. I preferiti? Tananai, Rose Villain e Ultimo. Un primo maggio giovanile, che guarda alle tendenze musicali di ragazzi e ragazze che si stanno affollando ora dopo ora sotto il palco in attesa che cominci lo spettacolo.

