Alessandro Martire: «La mia musica d'alta quota e il singolo "Aria" per le Olimpiadi di Cortina»

Alessandro Martire in alta quota. Il pianista compositore che ha appena partecipato alla presentazione del logo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, è inarrestabile: un nuovo singolo appena uscito, Aria, e una musica minimalista e pop.



«È stato emozionante suonare sotto le Cinque Torri - racconta emozionato - e sono contento che la mia musica venga legata allo sport». Comasco, classe 1992, una laurea in Scienze Politiche indirizzo internazionale. E due grandi passioni: la composizione e il pianoforte. Con un master in musica new age e nessuno studio in Conservatorio, solo tanta dedizione su quei tasti diventati la sua piacevole ossessione tanto da fare concerti in tutto il mondo.

E in attesa di riprogrammare quelli nel deserto dell’Oman, «ho da poco suonato, con la collaborazione di National Geographic e accompagnato dalla pattinatrice Felicitas Joy Fischer, sul lago ghiacciato di Staz a St. Moritz, in Engadina (Svizzera)».



Ma qual è il luogo più strano dove ha suonato?

«Dentro un aereo in volo. Anche se pure il lago ghiacciato non scherza in fatto di stranezza. Il video girato in questa occasione - Ice Waves - è pubblicato su YouTube. Il brano Heart è tratto dal mio ultimo album Share the world, uscito la scorsa primavera per Carosello Records».



A quando il nuovo disco?

«Non so ancora. Dal 16 aprile, e per quattro venerdì, usciranno i remix di quattro miei brani firmati da 4 producer internazionali (Mathame, Havoc & Lawn, Blr e John Talabot)».



Dove inizia la sua passione?

«Da quando mi hanno regalato una pianola. Avrò avuto 7 anni. E da lì non ha mai smesso. Chopin, Rachmaninov, Bach… ho studiato per tanto tempo musica classica. E compongo ispirandomi alla natura, a quello che vedo, a quello che sento».



È difficile fare musica strumentale in Italia?

«Sì. E mi piacerebbe invertire la tendenza. In tanti paesi, come in Russia, non è così».



Guarda al cinema?

«È un mio obiettivo. Sto cercando di lanciare messaggi subliminali ai registi (ride, ndr). Morricone è stato un grande riferimento per me. Un sogno che spero di realizzare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 07:20

