Paolo Jannacci debutto da cantautore: il 4 ottobre esce "Canterò" fra inediti, cover e featuring

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:19

Con “i debutta come cantautore. Il prossimo 4 ottobre infatti uscirà l’album del compositore, pianista e figlio dell’indimenticabile Enzo Jannacci.Dopo un’importante carriera nel mondo del Jazz Paolo ha deciso di realizzare il suo primo album con l'etichetta “Alabianca”, che comprende oltre che brani inediti anche featuring e tre cover, una di Luigi Tenco (“Com’è difficile”) e due del padre ( “E allora… concerto” e “Fotoricordo… il mare”).“Canteró” unisce in modo inatteso e sorprendente esperienze, generazioni e nomi solo all’apparenza distanti: dai testi di Michele Serra per la canzone che dà il titolo all'album, alla partecizione di Jax, Claudio Bisio e dei “Two Finger”: “Ho provato a mettere in sintonia tre generazioni diverse…, quella di mio padre, la mia (dei Silvestri, Gazzè…) e quella di oggi dei ragazzi legati all’indie pop – ha sottolineato Jannacci - A questo punto, vi posso dire che sono soddisfatto. Ho dato il massimo e vi dedico questo album e questo pezzo di vita con tutto il mio cuore”.