Nasce Red Bull Droppa, il nuovo canale YouTube dedicato alla musica: primo contenuto inedito e orginale è di Fabri Fibra con Zef

Nasce Red Bull Droppa il nuovo canale YouTube Rap e Urban di Red Bull Italia totalmente dedicato alla nuova musica. Il primo contenutoc he deve essere originale e inedito, peculiarità del canale, è il Red Bull 64 Bars di Fabri Fibra che venerdì esce con il nuovo album.

Il brano inedito, prodotto da Zef, ricorda l’importanza di Fabri Fibra per la scena rap. Con il suo flow nelle 64 barre composte per l’occasione l’artista icona del rap italiano viaggia nel tempo e nei ricordi per raccontare chi è Fibra oggi e come ci è arrivato.



Red Bull Droppa nasce dall’idea di offrire un canale YouTube che proporrà solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull insieme ai protagonisti della scena Rap e Urban italiana.



Molteplici saranno i contenuti offerti: oltre ai prossimi Red Bull 64 Bars, di cui il primo sarà proprio l’iconico ritorno di Fabri Fibra, saranno registrati e resi disponibili format originali che intercetteranno i più interessanti movimenti e fenomeni intorno alla musica.

Red Bull Droppa è un progetto che vuole essere un punto di riferimento per gli artisti del rap game italiano e grazie alla credibilità e all’autenticità da sempre riconosciuta dalla stessa scena, il canale si propone di essere un promotore di musica di qualità sia di musicisti già affermati, sia un acceleratore per i big del futuro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 10:09

