MINI presents Water World Music Festival: sul paco galleggiante di Olbia Salmo, Coez e Bob Sinclair. Sono solo alcuni dei nomi che domenica 25 luglio 2021 al largo della Marina di Cala dei Sardi (Olbia, Sardegna), si esibiranno in questa speciale arena da festival in mare.

Un mega evento unico nel suo genere pronto ad animare l’estate italiana dei festival con un format innovativo. Rivisitazione delle classiche formule di “boat party” viste sino ad oggi nel mondo, il MINI presents Water World Music Festival andrà in scena domenica 25 luglio 2021 al largo della Marina di Cala dei Sardi (Olbia, Sardegna).

Per la prima volta in Italia verrà allestito in mezzo al mare un palco galleggiante di 640m2 e il pubblico potrà assistere al concerto a bordo di 200 imbarcazioni posizionate intorno ad esso seguendo un piano di ormeggio prestabilito, in assoluta sicurezza.

Ad esibirsi oltre a Salmo - ideatore e protagonista dell’evento - artisti del calibro di Coez, Slait, Lazza, Noyz Narcos e DJ 2P, ospitati da Salmo durante il suo set. Il main set sarà preceduto dall’esibizione di Bob Sinclar, mentre l’apertura pomeridiana è affidata al dj set di Mamacita.

«MINI e la musica hanno un legame consolidato, che va avanti da oltre 60 anni», dichiara Stefano Ronzoni, Direttore MINI. «Per questo motivo siamo felici di partecipare al MINI presents Water World Music Festival, un appuntamento che si preannuncia davvero unico e ricco di fascino, capace di mettere insieme il meglio della scena musicale italiana del momento in un format innovativo, di forte richiamo, e pienamente in linea con le passioni che MINI da sempre ama condividere con la sua community. Ci vediamo in Sardegna!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 14:13

