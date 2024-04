«Mario Biondi, 10 figli con 4 mogli. Ma tenerselo nei pantaloni?». E il cantante risponde ironico a ogni commento. Il post su Ig

di Redazione Web

Mario Biondi ha raccontato la sua vita, soffermandosi in particolare sulla sua particolare situazione familiare: papà di 10 figli, l'ultima è Lua, nata a metà aprile. Tanta la curiosità di fronte all'intervista rilasciata al Messaggero, che sotto al post della notiza pubblicata sul profilo Instagram del quotidiano ha però scatenato anche gli insulti di centinaia di utenti. Insulti a cui Mario Biondi ha deciso di voler rispondere a tono.

A far storcere il naso alle persone è stata la parte dell'intervista in cui racconta dei suoi dieci figli avuti da quattro compagne. «Se le separazioni sono state complicate? Non sono mai semplici, ma poi le cose si aggiustano», dice lui. Che poi parla della figlia di 9 anni, che ora non vede più: «Non mi va di pensare alla madre di mia figlia come una nemica, ma ha allontanato totalmente la bambina da me e dai suoi fratelli, che frequentano tutti casa mia e lei è l'unica a non farlo».

Botta e risposta: insulti e repliche

«Figlio mio ma se fai figli con la prima che incontri...», si legge sotto al post. «Avrei l'esercito», risponde il cantante. Ed è solo il primo. «Figli con 4 mogli - scrive un utente - ma tenersi la minchia nei pantaloni?», un Mario Biondi ancora più tagliente replica: «Mi sei uscito inaspettatamente dai pantaloni…». Qualcuno ci va giù ancora più pesante: «Altro che patriarcato, qui...Ecco l'harem all'italiana. Ma poi, così brutto, ma che ci hanno trovato in lui 4 donne diverse? E nessuna canzone degna (e si riduce a fare cover di Baglioni...un figlio solo, ma la Storia della Musica italiana)», il commento al vetriolo. «Quanta acidità, hai provato col Gaviscon advance?», ha risposto secco il cantante.

«Nessuno lo ha obbligato a fare questa intervista e a raccontare dei 10 figli con 4 donne diverse.

In seguito ad altri commenti offensivi, Mario Biondi ha voluto chiosare: «Tutta l’ignoranza, la stupidità, la cattiveria e la sommarietà che ho letto mi ha dato fiducia nel popolo italiano…»

