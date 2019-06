Marco Carta, il post dell'amica Caterina Balivo: «Sui social deridono chi si trova in difficoltà psichica o economica»

EDIT DELLE ORE 16.30: ARRESTO NON CONVALIDATO

Il giudice di Milano non ha convalidato l'arresto di Marco Carta e non ha applicato nessuna misura cautelare. È quanto riferisce il suo avvocato Simone Ciro Giordano al termine del processo per direttissima che si è svolta in Tribunale a Milano, a porte chiuse, dopo l'arresto ieri per furto aggravato del 34enne alla Rinascente. «È stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona», spiega l'avvocato uscendo dall'aula.

Sabato 1 Giugno 2019, 16:23

«Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare», sono le parole apparse nell'ultimo post die che potrebbero riferirsi a quello che è accaduto a Marco Carta. Il cantante è stato arrestato dopo un furto alla Rinascente ieri sera ma«Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire». È quanto afferma il cantante Marco Carta, uscendo dall'aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta un'udienza dopo l'arresto di ieri sera per furto aggravato. «Adesso vado a casa, sono un pò scosso, le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti». A chi gli chiedeva allora chi le avesse rubate ha replicato: «non mi va di dirlo, non faccio la spia».La conduttrice di "Vieni da me" è molto amica del cantante sardo e sta trascorrendo qualche ora di relax al mare. Ha ospitato il vincitore dipiù volte nel salotto della sua trasmissione e suci sono foto e video insieme. Per questo i followers sono convinti che il suo attacco sia rivolto a tutti quelli che stanno criticando il gesto di Marco Carta.«In che mondo viviamo? - si legge ancora su Instagram - Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto.Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono».