Manila Gorio contro Irama: «Quel trans aggredito sono io, chieda scusa e cambi il testo della canzone»

Vladimir Luxuria contro Irama: «Le radio non dovrebbero trasmettere la sua canzone». Ecco il motivo

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sempre più nella bufera per un passo del suo ultimo singolo. La frase incriminata, «Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans», non è andata giù a, ma c'è anche l'affondo della diretta interessata. Si tratta di, conduttrice televisiva e modella transessuale, che si è sentita improvvisamente chiamata in causa e suha spiegato perché.«Ricordo ancora quella sera a Milano, caro, quando tu e i tuoi amici mi avete deriso e aggredito a parole. La tua canzone, ricordando quel momento, dovrebbe essere bandita da ogni diffusione» - scrivesu- «Faccio appello affinchémi faccia le sue scuse e corregga il testo della sua canzone che cita “quel trans” bene quel trans ha un nome, una dignità, una storia! Quel trans come ti sei divertito a cantare sono io!».Il post disembra aver diviso gli utenti di. Molti hanno espresso la massima solidarietà a Manila, ma non mancano le difese ad oltranza delle fan di