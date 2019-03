Vladimir Luxuria contro Irama: «Le radio non dovrebbero trasmettere la sua canzone». Ecco il motivo

Ultimo aggiornamento: 16:04

si scagliaper una frase nella sua ultima canzone. L'ex parlamentare ha addirittura fatto appello alle radio di non trasmettere il brano perché istigherebbe alla violenza nei confronti dei trans. La canzone di Irama recita: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro,L'espressione non è piaciuta Vladimir che su Twitter ha replicato: «Non è bello che in un album che si intitola Giovani e che ai giovani è rivolto si citi nell’elenco di cose da fare in una serata, fare a pugni con quel trans». Da sempre Vladimir si è battuta per i diritti dei gay e dei transessuali portando avanti molte battaglie. Poi Luxuria ha aggiunto: «Eppure Irama sembra essere un artista molto sensibile..ma bisognerebbe avere più cure dei messaggi che si lanciano», chiedendo esplicitamente che la canzone non venga trasmessa dalle radio.Irama intanto non ha ancora risposto a Luxuria, né sui social né attraverso altri canali. Che questo scivolone possa influire sulla sua carriera che sembra andare a gonfie vele?