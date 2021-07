Maneskin, ecco dove la band ha festeggiato dopo aver ricevuto il premio Lupa Capitolina

I Maneskin continuano a fare incetta di premi. Dopo i riconoscimenti nazionali e internazionali, per la band di Monteverde è arrivato il momento di ottenere un premio direttamente da Roma, la loro città: la Lupa Capitolina.

Leggi anche > Måneskin re di Roma: «Dopo il tour, live al Circo Massimo». Per la band di Monteverde la Lupa Capitolina

Dopo essere stati ricevuti in Campidoglio e premiati direttamente dalla sindaca Virginia Raggi, i Maneskin hanno scelto di festeggiare in un posto molto particolare. Si tratta del ristorante Assunta Madre, di via Giulia, una delle più splendide cornici della Capitale, che si estende parallelamente al Lungotevere ed offre una quantità di bellezze storiche ed architettoniche senza pari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA