Madonna vende la casa acquistata da The Weeknd: l'aveva presa appena un anno fa

Madonna mette in vendita la casa in California, acquistata dal giovane collega The Weeknd. Nulla di strano, se non fosse che la popstar l'abbia acquistata appena un anno fa.

Come riporta l'Evening Standard, Madonna ha deciso di mettere in vendita la mansione di Hidden Hills che l'anno scorso aveva acquistato per 19,3 milioni di dollari (poco meno di 18 milioni di euro). La casa, dalla spaventosa superficie di 12mila metri quadri, è dotata di tutti i comfort e di alcune 'chicche': sette grandi camere da letto, vetrate che si estendono su due piani, una piscina di acqua salata, una spa, un campo da basket, una cantina climatizzata, una sala cinema e un ampio garage.

Con tutta probabilità, la 63enne Madonna ha fiutato l'affare. The Weeknd aveva pagato la casa 18,2 milioni di dollari (quasi 17 milioni di euro) nel 2017, per poi venderla alla popstar a poco meno di 18 milioni di euro. Ora, Madonna ha intenzione di venderla per la bellezza di 26 milioni di dollari (poco più di 24 milioni di euro). La vendita è affidata all'agenzia The Beverly Hills Estates, che è ben abituata a compravendite multimilionarie tra imprenditori e vip in Calfiornia, ma che nella zona di Hidden Hills non aveva mai fissato un prezzo così alto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 16:23

