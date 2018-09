Lele Spedicato dei Negramaro, news a una settimana dal ricovero

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

? Ildeiè stato ricoverato una settimana fa, e i fan continuano a chiedere deglisulla sua salute. «È passata già una settimana,?», scrivono sulla pagina Facebook dei, sotto a quell'ultimo post dedicato alcolpito da una emorragia cerebrale.è al momento ancora ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.Secondo quanto riferito nell'ultimo bollettino, le informazioni su Lele Spedicato sarebbero arrivate nei prossimi giorni: «Saranno necessari diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico, per cui i sanitari ritengono opportuno rimandare ad un momento successivo ogni ulteriore comunicazione», hanno scritto i medici che lo hanno in cura.Tanti i messaggi per il chitarrista dei Negramaro non solo dai fan e dalla moglie, ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. A una settimana dal malore, Paola Turchi scrive: Inizia una nuova settimana. Che la forza sia con te Lele, non dimenticando l'hashtag #ForzaLele. Anche Biagio Antonacci e Fiorello hanno rivolto un pensiero a Lele Spedicato, che insieme alle migliaia di messaggi dei fan raccolgono l'appello dei Negramaro, che hanno scritto in un tweet: «Forza Lele!!! Forza Fratello nostro! Forza ragazzi, pensatelo intensamente fino a farlo tornare con noi. Qui è il tuo posto, Lele».