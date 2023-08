Lazza, la frecciatina ai The Kolors non piace ai fan: «Adesso non piangere dai»

di Redazione Web

Lazza nelle ultime ore ha lanciato una frecciatina social ai The Kolors. Il cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023 ha scritto su Twitter una frase che non è passata inosservata ai fan: «C'è per caso qualcuno che vuole scrivermi 'questa non è Ibiza'?», con l'aggiunta dell'emoji di un Wc. Con queste parole il cantante di Cenere ha voluto lanciare una frecciatina alla band che non è piaciuta ai suoi follower. A dirla tutta, c'è qualche fan che è d'accordo con lui mentre altri lo hanno criticato. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

ItalDisco dei The Kolors ha conquistato le vette delle classifiche diventando una delle colonne sonore delle avventure estive di quest'anno: dei viaggi in auto con i finestrini abbassati, dei pomeriggi in spiaggia e degli aperitivi davanti al mare.

E poi, c'è anche chi appoggia la tesi di Lazza: «Finalmente qualcuno che lo dice». «Lazzino sei il migliore», ha scritto un altro fan.

