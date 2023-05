Lazza e la foto con il jet privato, pioggia di critiche: lui risponde a tutti

di Redazione Web

Lazza l'amore per la musica l'ha trasmesso a tutti suoi fan, che sostengono giorno dopo giorno il cantante. Ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto. «Livin my best life». Così Lazza, seduto sull'ala di un jet privato, ha condiviso il miglior periodo della sua vita sul suo profilo Instagram. Ma sono stati troppi i commenti degli hater che l'hanno subito criticato. Andiamo a vedere cosa è successo.

Lazza su Instagram

Sono stati troppi i commenti dei fan e le critiche degli hater al post pubblicato da Lazza sul suo profilo Instagram. «Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita», ha commentato un utente.

Nel post pubblicato sul suo profilo il cantante ha aggiunto anche un'altra didascalia: «Ultimi due giorni incredibili, Gigi D'Alessio conosce i miei pezzi meglio di me. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere mia nonna felice su un jet privato per la prima volta», ha scritto il cantante.

