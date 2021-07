Tony Bennett festeggerà i suoi 95 anni sul palco insieme a Lady Gaga: un'ultima volta insieme

Tony Bennett e Lady Gaga per l'ultima volta insieme. I due si esibiranno per l'ultima volta per due spettacoli al Radio City Music Hall ad agosto. Queste, come annunciato anche dai due protagonisti, saranno le ultime due apparizioni insieme. Un'ultima volta insieme il 3 e 5 agosto con Tony Bennett che festeggerà i suoi 95 anni sul palco insieme all'artista Lady Gaga.

Nelle scorse settimane Tony Bennett e Lady Gaga si sono esibiti all’MTV Unplugged, dove hanno cantato insieme le tracce del loro nuovo album jazz. Uno spettacolo ancora inedito, visto che non è andato ancora in onda nè in America nè in Italia. Le informazioni, dunque, sul loro ultimo lavoro non sono ancora ufficiali, ma pare che dovrebbe intitolarsi «Love for sale», storica canzone scritta da Cole Porter.

Il duo però non smette di stupire. Per il suo compleanno, infatti, Tony si è voluto regalare un doppio concerto al fianco di Lady Gaga. Al teatro polivalente situato nel complesso immobiliare Rockefeller Center a New York, i due scenderanno sul palco un'ultima volta insieme.

Ad annunciarlo per prima è stata Lady Gaga con un tweet: «Un’ultima volta una serata con Tony Bennett e io al Radio City Music Hall il 3 e 5 agosto. Sono così onorata ed entusiasta di celebrare il 95esimo compleanno di Tony con lui in questi spettacoli speciali. I biglietti saranno in vendita giovedì 22 luglio».

One Last Time 🤍 An evening with @itstonybennett and me at Radio City Music Hall on August 3rd & 5th. I am so honored and excited to celebrate Tony’s 95th birthday with him at these special shows. Tickets go on sale Thursday, July 22nd at 10am ET on https://t.co/diUM1qWy7A ✨ pic.twitter.com/gHEcsWb704 — Lady Gaga (@ladygaga) July 19, 2021

Tweet seguito dal cinguettio di Tony che ha dichiarato: «È passato troppo tempo! Pronto per la musica dal vivo di nuovo? Sarò con Lady Gaga al Radio City il 3 e 5 agosto. Non vedo l’ora di essere di nuovo sul grande palco e non vedo l’ora di vederti lì!».

It's been too long! Ready for live music again? Join @LadyGaga & me at @RadioCity August 3rd & 5th. Am looking forward to be on the Great Stage again, and can't wait to see you there!

Tickets on sale Thur @ 10am ET at https://t.co/clKYjTg3Ml



📸: @KevinMazur Getty Entertainment pic.twitter.com/aXTD4YDRci — Tony Bennett (@itstonybennett) July 19, 2021

Un messaggio che potrebbe, poi, annunciare l'addio ad una lunga carriera coronata nel migliore dei modi dalla collaborazione con una grande artista come Lady Gaga, con la quale ha sempre dimostrato di avere un feeling artistico particolare. Un probabile addio forse legato anche all'alzheimer che già in passato ha dichiarato di avere anche se fortunatamente non ha i sintomi peggiori della malattia.

