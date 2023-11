Shakira patteggia: 7,8 milioni per evitare di andare in carcere

di Mario Landi

Alle porte del tribunale, Shakira era attesa da decine tra reporter, fotografi e fan, a cui, vestita di rosa e indossando occhiali da sole, ha riservato un sorriso e un cenno di saluto prima raggiungere l'aula del processo, accompagnata dai suoi avvocati. Per conoscerne l'esito sono bastati in realtà alcuni minuti, il tempo necessario per rispondere «sì» alla domanda: «Ammette i fatti contestati e accetta la nuova proposta di pena?».

In passato, la cantante sudamericana aveva sempre professato la propria innocenza in merito ai reati contestati. Ma le indagini hanno stretto il cerchio intorno alla star di Waka Waka. Un'ispettrice dell'Agenzia delle Entrate ha studiato minuziosamente la sua vita negli ultimi anni, concludendo che negli esercizi sotto esame la cantante trascorse in Spagna più del minimo legale di sei mesi e un giorno all'anno sufficienti per stabilire che la sua residenza fiscale fosse in quel paese.

