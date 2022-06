Johnny Depp torna sul palco con Jeff Beck, ospite al Pordenone Blues & Co. Festival come chitarrista

Una nuova sorpresa arriva dal Pordenone Blues & Co. Festival: l’attore statunitense Johnny Depp, in veste di chitarrista, è lo special guest del live di Jeff Beck. Gli spettacoli del tour europeo segneranno le prime date live di Jeff Beck da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che entrasse in vigore del blocco pandemico che ne determinò la cancellazione.

Leggi anche > Johnny Depp e Amber Heard: attesa per il verdetto, ma nessuno dei due potrà vincere

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto 8 incredibili Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone al 5° posto tra i "100 più grandi chitarristi di tutti i tempi" ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame – una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista. Nell'estate del 2016, il virtuoso della chitarra Jeff Beck ha celebrato i suoi cinque decenni di musica con uno straordinario concerto al famoso Hollywood Bowl che è poi divenuto Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl un album e un film del concerto entrambi molto acclamati dalla critica. Jeff ha trascorso i due anni di assenza dalla pandemia lavorando su nuova musica e un nuovo album è atteso a breve.

Jeff Beck e Johnny Depp, dopo aver suonato insieme, in tour in più occasioni, nel 2020 hanno pubblicato la loro prima collaborazione, il loro primo brano insieme: la reinterpretazione del classico Isolation di John Lennon. Beck commentò quell’esperienza con queste parole: «È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare».

Anche Depp rilasciò un commento sulla sua collaborazione con Jeff Beck, straordinario sodalizio artistico: «Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno, come nostro take di un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon dice “Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!’ è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA