Johnny Depp e Amber Heard: attesa per il verdetto, ma nessuno dei due potrà vincere

Game over. Dopo 47 giorni di udienze, decine di ore in aula e svariate testimonianze di personaggi più o meno celebri, il processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard si prepara per il verdetto finale. La causa, che per oltre un mese ha diviso l'opinione pubblica e acceso dibattiti social sulla presunta colpevolezza dell'una o dell'altra parte, da ore vede impegnata la giuria del tribunale di Fairfax, Virginia, che ancora non è riuscita a formulare un giudizio unanime. Il processo si è concluso venerdì 27 maggio e la sentenza era attesa per martedì 31, ma ancora tutto tace dagli Stati Uniti.

Come ricordato nell’arringa finale dei legali dell’attrice, i giurati – cinque uomini e due donne di cui verrà resa nota l’identità solo fra un anno a garanzia di imparzialità – dovranno stabilire se il titolo dell’articolo pubblicato nel 2018 sul Washington Post a firma Amber Heard (I spoke up against sexual violence ossia «Ho parlato contro la violenza sessuale») abbia o meno danneggiato l’immagine e la carriera di Johnny Depp. Sebbene nell’editoriale non fosse citato esplicitamente il nome dell’attore, secondo l’accusa la star dei «Pirati dei Caraibi» non sarebbe stata confermata per il sesto episodio del media franchise della Disney proprio per l’equivocabile intervento a mezzo stampa che avrebbe gettato un’ombra inquietante sull’attore, accusato già in precedenza dall’ex moglie di violenza domestica. Per riabilitare il proprio nome (e indirettamente danneggiare la donna), Depp ha deciso di portare in tribunale l’ex coniuge con l’accusa di diffamazione e una richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari, cui ha fatto seguito un controricorso della Heard per 100 milioni di dollari.

Durante il processo i due attori hanno sfoderato ogni arma a propria disposizione per screditarsi a vicenda, con prove audio, video e testimonianze che hanno mostrato al mondo di cosa può essere capace una coppia all'interno di una relazione tossica e malata. Qualsiasi sarà il verdetto, nessuno dei due potrà rallegrarsi di avere portato in pubblica piazza gli scabrosi eccessi della propria vita privata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 07:54

