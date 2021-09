John Lennon, un brano inedito va all'asta in Danimarca: registrato grazie a giovani studenti per il giornalino della scuola

Una grande notizia per tutti gli amanti di John Lennon, un suo brano inedito registrato nel 1970 è stato messo all’asta presso la Bruun Rasmussen di Copenaghen, in Danimarca. Il nastro, oltre alla canzone, contiene anche un’intervista al cantante e alla moglie Yoko Ono.

Una registrazione inedita di una canzone di John Lennon è stata messa all'asta. Il prezioso cimelio, che contiene 33 minuti di audio di Lennon e della moglie Yoko Ono, è stato messo in vendita al miglior offerente presso la casa d'aste Bruun Rasmussen a Copenaghen

Il nastro, come spiega il quotidiano britannico “The Independent”, è stato registrato nel 1970 da quattro adolescenti danesi, che sono riusciti a incontrare il cantante e intervistarlo per il giornale della scuola durante le sue manifestazioni per la pace. Karsten Hoejen, uno dei ragazzi dell’epoca ha fatto sapere alla BBC News: «John mi ha chiesto: “Da dove vieni? Una stazione radio?” e io gli ho risposto: "No, da una rivista scolastica"...».

La registrazione contiene un'intervista a John Lennon e Yoko Ono, durante la quale viene chiesto al cantante come le persone normali possono aiutarlo a raggiungere la pace nel mondo: «Imitiamo quello che facciamo – ha spiegato - Pensa, cosa posso fare nel nostro piccolo?»

Il nastro, che include anche una registrazione di Lennon che canta quella che si pensa sia una canzone mai pubblicata, sarà in vendita insieme alle foto Polaroid scattate durante l'intervista ad un prezzo compreso tra i 20 e i 30mila euro, probabilmente a un museo o un collezionista.

