Il Volo si scioglie? La lite in radio e gli altri indizi: i ragazzi del trio verso la carriera da solisti?

Il Volo potrebbe "interrompersi". Per ora si tratta di voci, sulle quali i diretti interessati non si esprimono. Ma l'avventura del trio Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sembra arrivata al capolinea. Più voci concordano che il gruppo sarebbe in procinto di sciogliersi, con i tre cantanti pronti alla carriera da solista.

Vero è ci sono almeno 4 date, a maggio, già in cantiere (all'Arena di Verona). Ma altrettanto vero è che, giusto per fare un esempio, Barone starebbe prendendo lezioni private da un voice coach (per lanciarsi da solista?). E poi c'è quella lite in diretta, in radio, che lascia spazio a congetture.

La lite in radio

A radio Number One Barone e Ginoble non se le sono mandate a dire sul brano di Sanremo, Capolavoro. Ginoble: «È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ troppo seriosa.

Apriti cielo. Barone non ci sta: «Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me». Il terzo "incomodo" assente alla disputa in diretta, non ha commentato.



Tanto tuonò che pure Fiorello si è sentito in "dovere" di intervenire sul futuro del trio: «Già ho sofferto tanto per gli 883, molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono... Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno», la battuta (mica tanto) del mattatore durante la sua .

