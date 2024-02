Il Volo si scioglie? il retroscena bomba: «Piero Barone prende lezioni da solista». Cosa c'è dietro le tensioni

Il Volo verso lo scioglimento? Le tensioni nel trio sono evidenti e i protagonisti non fanno niente per nasconderle. Le scintille in radio tra Piero Barone e Gianluca Ginobile sono la dimostrazione che qualcosa potrebbe essersi inceppato. E dopo tanti anni di carriera insieme, non è escluso i tre possano decidere di salutarsi per intraprendere le carriere da solisti. Anche per dare una svolta.