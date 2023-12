Grinch, la bambina che amava il Natale ora è una rocker: «Sono fott*** pazza»

di Redazione web

Tutti si ricorderanno della piccola protagonista del Grinch, Cindy Who che, con la sua bizzarra capigliatura, strinse una profonda amicizia con il mostro verde che odiava il Natale. L'attrice si chiama Taylor Momsen e, rispetto a quando interpretava l'ingenua piccolina, è cambiata davvero molto. Ora, è una musicista, una "rocker" come ama definirsi lei e non ha paura di mostrare il proprio corpo e di essere trasgressiva. Ecco che cos'ha raccontato in varie interviste.

Le dichiarazioni di Taylor Momsen

Taylor Momsen ha 30 anni e ne sono passati più di dieci da quando ha deciso di lasciare la recitazione per dedicarsi alla sua vera passione: la musica. In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, la musicista ha detto: «Mi piace sfoggiare i miei tacchi a spillo da spogliarellista e indossare il nastro adesivo sul mio seno e in varie parti del corpo... mi fa sentire davvero sexy». ha spiegato il motivo della grossa trasformazione del suo aspetto. Ovviamente, è cresciuta e, quindi, è anche cambiata attraverso le esperienze di vita fatte ma, durante un intervento al podcast Podcrushed di SiriusXM, la cantante ha detto: «Ogni volta che mi trasferivo in una nuova scuola o andavo da qualche altra parte, in qualsiasi posto, nessuno mi conosceva con il mio nome vero. Ero solo la "Grinch Girl", Cindy... mi ero stancata di tutto questo e volevo cambiare la mia immagine. Ora, sono fott*** pazza». Questo è successo grazie alla musica.

Taylor Momsen e la musica

Taylor Momsen, quindi, ha formato la sua band nel 2010: le The Pretty Reckless sono molto note nel panorama musicale estero. Nel 2021, grazie alle sue performance energiche e alla sua voce roca, la cantante ha vinto il premio Rock Artist of the Year agli iHeart Radio Music Awards.

