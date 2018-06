Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il direttore d'orchestra russo, pilastro deldurante l'era sovietica dove entrò giovanissimo, è morto oggi all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal Conservatorio di Mosca senza fornire dettagli sul luogo e le cause del decesso.Rozhdestvensky è stato il primo direttore sovietico ad avere importanti e stabili collaborazioni con orchestre europee: con la Bbc Symphony Orchestra (1978-1981), con la Vienna Symphony Orchestra (1981-1983), con l'Orchestra Filarmonica di Stoccolma (1974-1991).Figlio d'arte, Gennady Nikolaievich Rozhdestvensky era nato a Mosca il 4 maggio 1931 dal direttore Nikolai Anossov e dalla cantante Natalya Rozhdestvenskaya e il suo merito principale è stato quello di far c onoscere al grande pubblico russo e sovietico autori moderni come Sergey Prokofiev, Paul Hindemith, Jean Sibelius, Dmitrj Shostakovich e Alfred Shnittke, e ancora Francis Poulenc e Carl Orff.La notizia è stata diffusa dal Conservatorio Ciajkovskij di Mosca - dove il maestro insegnava ancora nonostante i suoi 87 anni - ma senza precisare il luogo del decesso né la causa. «Ha ampliato i limiti della musica per gli ascoltatori, era un propagandista della musica», ha detto il direttore generale del Bolshoi, Vladimir Urin