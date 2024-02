Francesca Michielin, guadagnato il primo milione di euro da imprenditrice: il successo della sua azienda Cheeks (gestita dalla mamma)

di Redazione web

Francesca Michielin è una cantante e presentatrice di successo. Ma c'è un lato della sua carriera lavorativa che non tutti conoscono. Ha fondato un'azienda nel 2017, la Cheeks srl, che nel 2023 ha fatturato il primo milione di euro. Lo riporta Open. A gestire la società è la mamma Vanna Moro, che detiene il 25% del capitale.

L'azienda di Francesca Michielin

La Cheeks è un'azienda che realizza prodotti foniografici, l’edizione musicale, l’organizzazione dei concerti e il merchandising. Il suo business ricalca i passi dell'amico Fedez, anche lui imprenditore che ha messo in mano ai genitori le quote dell'azienda, seppur in quantità diverse. I coniugi Lucia, infatti, detengono il 95% del capitale.

Nel 2022 la società aveva chiuso anche con un discreto utile di poco inferiore ai 300 mila euro mostrando una bella redditività, visto che all’epoca il fatturato era di 711.448 euro.

