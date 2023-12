Foo Fighters, Dave Grohl ha grigliato 120 chili di carne per i senzatetto: «Un giorno che non dimenticheranno mai»

di Redazione web

Dave Grohl è una delle rockstar più amate al mondo. Il cantante e chitarrista dei Foo Fighters ama regalare sorrisi sia ai suoi fan sia ai meno fortunati. Proprio per questo motivo, ha accettato subito l'invito dell'associazione benefica Big Umbrella Foundation che si occupa di fornire pasti caldi ai senzatetto di Melbourne, Australia. I media locali hanno fatto sapere che l'ex batterista dei Nirvana ha grigliato più di 120 chili di carne e gli scatti con traversa e barbecue hanno fatto il giro del web.

L'iniziativa benefica

La Big Umbrella Foundation ha voluto ringraziare Dave Grohl per ciò che ha fatto per i senzatetto di Melbourne che si sono gustati un delizioso pranzo a base di carne preparato dalla star del rock: «Wow! Che giornata. I nostri amici che vivono per strada sono stati sfamati con un epico barbecue in stile americano con tutti i contorni del caso, preparato dalla leggenda del rock Dave Grohl dei Foo Fighters. L’atmosfera era alle stelle a Fed Square per questo pranzo festoso davvero speciale. Sarà un giorno che i nostri amici non dimenticheranno mai, avendo avuto a che fare con una leggenda del rock e uno dei ragazzi più simpatici del pianeta, che si preoccupa veramente delle persone bisognose. Nessuna parola può catturare appieno l'impatto di questa esperienza positiva».

I commenti social

Dave Grohl è una delle rockstar più seguite del mondo grazie al fatto che è sempre molto disponibile con i propri fan ai quali cerca sempre di dimostrare molto affetto facendoli salire sul palco durante i concerti, ad esempio.

