Fara Festival: tra concerti, jam session e seminari, un mese di jazz nel cuore della Sabina

Un mese di jazz nel cuore della Sabina, a Fara, al Parco Cremonesi di Castelnuovo di Farfa e all’interno della secolare Abbazia benedettina di Farfa: concerti, jam session, seminari (ma anche enogastronomia ed artigianato locale) per il Fara Music Festival che torna a piena capienza dopo l’edizione streaming del 2020 e quella a “presenza limitata” del 2021. Dal 21 luglio al 21 agosto un’onda di note prima tra il verde del parco, poi nella dimensione più intima delle mura dell’abbazia.

Si parte il 21 luglio con un’anteprima a Rieti, in Largo San Giorgio (ospita la Fondazione Varrone) sul palco Alessandro Casciaro Power Trio. Dal 22 luglio al Parco Cremonesi il cartellone principale che vedrà due set la sera d’apertura: il primo con Lash & Grey e il secondo con un omaggio a Frank Zappa della Riccardo Fassi Tankio Band. Il 23 sarà la volta di una delle voci più belle del panorama jazz-blues di questi ultimi tempi, quella della palermitana Daria Biancardi con una serata dedicata per l’appunto al blues. Il 24 luglio altro omaggio alla vocalità questa volta maschile con le “Stories” del napoletano Walter Ricci. Doppio set il 25 luglio con il Santa Cecilia Ensemble in apertura e il JF Trio a seguire. Il 26 luglio risuonano le note del clarinetto di Federico Calcagno solista con i Dolphians. Il 27 sarà la volta del pianoforte di Franco D’Andrea e la sera successiva quella della tromba di Fabrizio Bosso supportata dal Franco Zeppetella Quartet. Si torna al pianoforte il 29 con l’israeliano Omar Klein, uno dei talenti più brillanti del jazz contemporaneo che mischia sapientemente il jazz con le sonorità etniche. Il 30 luglio Stefano Di Battista rende omaggio ad Ennio Morricone e per finire, il 31, la batteria magistrale di Roberto Gatto.

Dal 5 agosto, e fino al 21, il Festival acquista una dimensione più intima con “Into the garden”: questa volta tra le mura dell’Abbazia di Farfa si alterneranno Simone Basile Quintet, Francesca Remigi con il progetto “Archipélagos", Nagy Emma Quintet, Federico Frassi Quartet, Get Wet Trio, Lorenzo Bisogno Quartet con Massimo Morganti, Paolo Principi Trio, Fortini e Lincetto duo.

Si riconferma lo spessore didattico delle masterclass con un corpo docente formato da star del jazz italiano ed internazionale. La Fara Music Summer School (tra workshop di singoli strumenti e laboratori di musica d’insieme) si avvarrà della presenza di Franco D’Andrea, Nir Felder, Frederico Heliodoro, Gregory Hutchinson, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Cinzia Spata e Fabio Zeppetella per approfondire i segreti di chitarra, batteria, pianoforte, contrabbasso, basso elettrico e vocal jazz. E, a sera, jam session per mettere alla prova quel che si è acquisito in 5 ore di lezioni quotidiane e per ribadire che la musica è tra le occasioni più stimolanti per stare insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 16:02

