Eros Ramazzotti, dolce dedica di compleanno alla figlia Raffaela Maria: «Corri verso il tuo futuro..»

Eros Ramazzotti e la dolce dedica alla figlia. Raffaela Maria, nata dal secondo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli, ha compiuto 11 anni e papà Eros ha deciso di dedicarle un breve messaggio in una storia su Instagram. Oltre ad essere conosciuto come cantante, Eros Ramazzotti è noto al pubblico anche per la sua vita privata, da sempre al centro del gossip. Anche se, ha sempre mantenuto un certa privacy sui social.

Cosa ha scritto

Per questo motivo, Eros non ha mai mostrato pubblicamente il viso della piccola Raffaela Maria, nome nato dalla mescolanza dei nomi delle due nonne, materna e paterna. Eros ha pertanto condiviso sul suo profilo privato una foto che riprende di spalle la figlia e a corredo ha scritto: «Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso.Ti amo Raffa», poi ha aggiunto l'emoticon di una torta di compleanno e accanto il numero 11, che sta ad indicare l'età della piccola.

Un messaggio commovente, che ha fatto il giro del web e che ha emozionato tutti i follower del cantautore italiano. D'altronde, il pubblico è già abituato alla sua penna da poeta sin da "Più bella cosa", canzone che l'ha portato al successo e che tutt'ora rimane la colonna sonora di tante coppie di innamorati.

Il messaggio di due anni fa

Anche due anni fa, in occasione del nono compleanno di Raffaela Maria, il papà aveva fatto una dedica simile alla figlia in un post Instagram: «Il tempo scappa via,viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza❤️Auguri Raffa, amore mio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA