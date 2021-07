Entronauta, il nuovo disco di Bungaro che premia i fan dei cd. E il 16 luglio è in concerto a Bracciano

Bungaro e la sua scelta controtendenza. Venerdì 18 giugno 2021 è uscito Entronauta, il nuovo disco di Bungaro solo in formato cd e nei negozi di dischi. La versione «liquida» dell'album sarà pubblicata in ottobre. Sulle piattaforme digitali, infatti, sono per il momento disponibili in streaming e download soltanto quattro brani già inclusi nell'EP Appartanenza pubblicato precedentemente.

Una scelta, quindi, in controtendenza ma con uno scopo ben preciso: permettere ai moltissimi fan di assaporarne suoni musica e parole, certo, ma anche godere allo stesso tempo di colori e contenuti che solo un disco tra le mani è in grado di comunicare. Del resto immaginiamo il pubblico di Bungaro essere molto educato, di gusto, e predisposto ad ascoltare la buona musica anche dal supporto fisico. E’ stato proprio il cantautore ad instaurare un rapporto speciale con i propri «Guardastelle» soprattutto negli ultimi tempi con l'ora della tisana, momento di incontro, discussione, riflessioni e live performance condotto da Bungaro in diretta dal suo profilo facebook.

Da qualche giorno sta suonando nelle radio Zen feat. Saturnino, il secondo singolo che anticipa il nuovo disco. Un brano dal sapore decisamente originale accompagnato dal basso di Saturnino e con un Groove di marimba davvero esotico ed irresistibile. Completamente diverso il mood del singolo che lo ha preceduto ll cielo è di tutti feat. Fiorella Mannoia già in rotazione su 6 network nazionali ed oltre 50 emittenti: qui Bungaro mette in musica Rodari per interpretare la celebre filastrocca del pedagogista, tratta da Filastrocche in cielo e in terra (Torino, Einaudi 1960), insieme alla Mannoia dando vita ad un componimento più poetico.

Già dai primi due singoli possiamo farci un'idea della natura eclettica di questo raffinato cantautore, delle sue qualità assolute in fatto di scrittura e della portata artistica e musicale presente in Entronauta composto da ben 12 canzoni inedite.

Dalla malinconica e introspettiva Anna siamo tutti quanti al bellissimo omaggio per la grande regina del fado Amalia Rodrigues in Amalia, al ritmo vintage ed intrigante di Appartenenza. Un album ricco inoltre di molte citazioni con testi molto densi di significato.

«Ci sono libri che ti aspettano e all'improvviso te li ritrovi tra le mani e davanti agli occhi. Entronauti di Scanziani è uno di questi. Gli entronauti sono persone alla continua ricerca dei loro continenti interiori. E io in qualche maniera forse oggi più che mai, mi sento un entronauta delle mie canzoni - racconta Bungaro -. Ho voluto esplorare la parte più nascosta di me guardandomi dentro senza riserve e senza paure attraversando ogni parola, ogni suono e ogni nota di questo mio nuovo progetto nel silenzio e nel caos più totale.

Sono ritornato all'inizio camminando al contrario a cercare quel bambino che proiettava cieli sui soffitti e sognava di scrivere emozioni, e quante cadute dalla mia prima bicicletta verde, ma ricordo di più tutte le volte in cui mi sono rialzato. Ma la cosa più bella tra discese e salite è che questo disco e queste canzoni da dentro mi assomigliano completamente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 20:54

