Emis Killa e Jake La Furia: il "17" porta fortuna ai due rapper: ecco la nuova dark edition arricchita di featuring e remix

L'esordio musicale di coppia, potenziato. Uscirà venerdì 26 febbraio 2021, "17 Dark Edition", il repack dell'album di Emis Killa e Jake La Furia (Sony Music), che ha inaugurato la collaborazione dei due artisti.Alle 17 tracce presenti nel disco, si aggiungeranno 6 nuovi featuring che arricchiranno 5 brani inediti e 2 remix. Dal 10 febbraio 2021 la nuova edizione è disponibile in preorder su iTunes e il presave su Spotify.



Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell'hip hop italiano, con "17" Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

L'album «17» è certificato disco d'oro ed è rimasto in classifica al primo posto per due settimane consecutive dalla sua uscita. Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all'attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo "Di tutti i colori", "Non è facile", "Fuoco e Benzina" e molti altri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 19:51

