Elton John, il ritorno in Italia per un'unica data a Milano: ecco quando

Elton John annuncia le date finali del suo trionfale Elton John Farewell Yellow Brick Road:The Final Tour in Regno Unito, Europa e Nord America. Elton John concluderà il suo famoso tour mondiale negli stadi più importanti partendo il 27 Maggio 2022 da Francoforte. Il Final Tour farà tappa nelle principali città europee come Parigi e Milano dove si esibirà allo stadio San Siro il 4 giugno 2022 per poi proseguire con show a Norwich, Liverpool, Sunderland, Bristol, Swansea. Lo show di San Siro sarà l’ultima performance di sempre di Elton in Italia durante una tournée. Elton John viaggerà poi attraverso l’oceano per prendere i suoi ultimi applausi in Nord America, suonando i grandi città come Vancouver, Toronto, Chicago e molte altre. La parte Nord americana del tour partirà dal Citizen Bank Park di Philadelphia il 15 Luglio 2022 prima di concludersi con una doppia performance al Dodger Stadium di Los Angeles il 19 e 20 Novembre 2022 commemorando la sua iconica performance nello stesso storico stadio nell’ottobre del 1975.

Il concerto del 4 giugno 2022 sarà il primo concerto di Elton John nello Stadio di San Siro. La prima volta a Milano è stata al Velodromo Vigorelli il 17 aprile 1973: da quella data sì è esibito in altri 14 concerti milanesi, che diventano 18 considerando anche eventi privati e apparizioni in radio e tv.

Il 2023 inizierà con due concerti ad Auckland, Nuova Zelanda, il 27 e 28 Gennaio che verranno seguiti da alcune date, che verranno annunciate a breve, in Australia dove questo epico tour di 4 anni troverà conclusione. Per le informazioni www.EltonJohn.com

Annunciano le date finale del suo tour sui social media, Elton John ha dichiarato: «Ciao a tutti i miei meravigliosi fans la fuori. Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, beh, per tutta la mia vita. Gli show che annuncio oggi saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile. esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando il luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera. Che sia l’estate prossima a Francoforte o al leggendario Dodger Stadium per il gran finale negli Stati Uniti, non vedo l’ora di vedervi tutti on the road per l’ultima volta. Questo tour è stato incredibile finora, pieno di momenti entusiasmanti e non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti. A tutti i miei amici in Oceania, verremo a trovare anche voi. Grazie e non vedo l’ora di vedervi nella vostra città».

Prima del tour negli stadi Elton tornerà sul palco il prossimo autunno in Europa l’1 Settembre alla Mercedes Benz Arena di Berlino, poi successivamente in Nord America il 19 Gennaio 2022 allo Smoothie King Center di New Orleans. Maggiori dettagli sulle date indoor precedentemente annunciate sono disponibili su www.EltonJohn.com/tours

Il tour ha recentemente vinto il 2021 iHeartRadio “Golden Icon” Award oltre che il 2020 iHeartRadio Music Award per il “Tour of The Year”, il 2020 Pollstar “Major Tour of the Year” e il 2019 Billboard Music Award come “Top Rock Tour”. L’Elton John Farewell Yellow Brick Road Tour è iniziato con un sold out l’8 Settembre 2018 e da allora ha ricevuto eccellenti recensioni il tutto il mondo. Lo show osannato dalla critica porta il pubblico in un viaggio magico attraverso i suoi incredibili 50 anni di carriera con foto mai viste prima e video che accompagnano alcune delle più amate canzoni di Elton dal suo leggendario repertorio tra cui “Bennie and the Jets”, “Rocket Man”, “Tiny Dancer” e “Philadelphia Freedom”.

ELTON JOHN FAREWELL YELLOW BRICK ROAD THE FINAL TOUR– EUROPEAN DATES



Friday 27 May 2022 – Frankfurt, Deutsche Bank Park

Sunday 29 May 2022 – Leipzig, Red Bull Arena

Saturday 4 June 2022 – Milan, San Siro Stadium

Tuesday 7 June 2022 – Horsens, CASA Arena

Thursday 9 June 2022 – Arnhem, GelreDome

Saturday 11 June 2022 – Paris, La Defense Arena

Wednesday 15 June 2022 – Norwich, Carrow Road

Friday 17 June 2022 – Liverpool, Anfield Stadium

Sunday 19 June 2022 – Sunderland, Stadium of Light

Wednesday 22 June 2022 – Bristol, Ashton Gate Stadium

Wednesday 29 June 2022 – Swansea, Liberty Stadium

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:49

