Elisa e Francesco De Gregori, duetto magico a sorpresa sul palco del "Diari Aperti Tour"

Momento di magia ieri sera nel corso della nuova tournée di Elisa "Diari Aperti Tour", quando, brano tratto dall', scritto da lei e cantato con il Principe già nel disco. "Per me è un onore. E' un brano che avrei voluto scrivere io", ha affermato De Gregori prima di dare il via con l'artista ad un'istantanea musicale di grandissima suggestione. "Ieri ha concluso una serie di concerti bellissimi e stasera invece di essere a casa è qui con me ed io sono felicissima,sul palco.Oltre a quello con De Gregori, sono tanti i momenti speciali nel corso del live che conta 50 date sold out in tutta Italia. Accompagnata da una band di 11 musicisti, la cantautrice in concerto spazia da situazioni intime a momenti molto trascinanti (con il pubblico tutto sotto palco su diversi brani), passando con grande naturalezza dal pianoforte, alla chitarra, dalle percussioni all'ukulele. Non manca un forte messaggio ecologista sulle note di "A Prayer" con l'immagine della ragazza attivista svedese Greta Thunberg e la comparsa sullo schermo della frase simbolo 'Quando avrete abbattuto l'ultimo albero, quando avrete pescato l'ultimo pesce, quando avrete inquinato l'ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro'.Elisa sta vivendo un periodo di grande successo. Scelta dalla Disney per cantare e doppiare nel nuovo film di Tim Burton "Dumbo", l'artista dopo aver conquistato il Disco di Platino con l'album "Diari Aperti", ottiene il Disco D'Oro anche per il singolo "Anche Fragile", mentre la Mattel ha deciso di dedicarle una Barbie con le sue sembianze, come modello positivo per le nuove generazioni.