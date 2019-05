Diego Conti torna con il nuovo singolo "Supersonica"

Forte della sua partecipazione a Sanremo Giovani 2018, venerdì 24 maggio Diego Conti torna in radio e nei digital store con il singolo “Supersonica”,prodotto da Mark Twayne (su etichetta Rusty Records/Richveel - edizioni musicali Rusty Records/Thaurus Publishing/Promopressagency), che anticipa il disco d’esordio di prossima uscita.



L’artista frusinate, dopo il suo primo EP “Evoluzione” e il recente brano “Per l’ultima volta”, pubblica una canzone che, attraverso la metafora del volo, racconta le traiettorie, i prospetti e le prospettive dei nostri giorni e di quel “momento irripetibile, oltre il pericolo della realtà, dove le persone più responsabili non si spingono mai”.



Diego sintetizza il concept del brano spiegando come un istante, se è inteso, ha la capacità di viaggiare alla velocità della luce, correre talmente forte da superare il suono e arrivare all’anima di chi ascolta: “È una notte rubata a sognare un futuro col piede sull'acceleratore, di una storia magica che ti strappa l'anima e di una vita semplicemente Supersonica”.



Un singolo adrenalinico, ennesima testimonianza del talento e dell’ambizione del giovane cantautore che sta lavorando a progetti esclusivi, “work in progress”. Saranno infatti annunciati i prossimi appuntamenti live e pubblicati i nuovi singoli, che sottolineano la costante capacità artistica di Diego nel saper spaziare tra rock, pop, rap, cantando con delicatezza, sfrontatezza, potenza e ironia.

Venerdì 24 Maggio 2019, 16:18

