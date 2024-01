Dani Li, la cantante muore a 42 anni durante l'intervento di liposuzione: voleva ridurre pancia e seno

di Redazione web

Un'operazione di liposuzione andata male si è trasformata in tragedia per la popstar Dani Li: la cantante è morta a 42 anni in seguito a una complicazione avvenuta durante l'intervento. Lascia il marito e una figlia di 7 anni. Al momento non è chiaro cosa abbia portato alla complicazione fatale.

La liposuzione andata male

Dani Li, nome d'arte di Danielle Fonseca Machado, è stata operata venerdì 19 gennaio per una liposuzione su pancia e schiena, e per una riduzione del seno. Durante l'intervento, eseguito a Pinhais, in Brasile, ha avuto una complicazione al momento non meglio specificata ed è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale nella vicina città di Curitiba. Sulla sua morte è stata aperta un'indagine.

Chi era Dani Li

La cantante di Afuá, un'isola dell'Amazzonia, è nota soprattutto per la sua canzone di successo "Eu sou da Amazonia", pubblicata nel 2014. L'artista si esibiva da quando aveva appena cinque anni e aveva partecipato da adolescente a diversi talent show.

L'annuncio della sua morte è stato accolto con dolore dai fan, che hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia esprimendo la volontà di partecipare ai funerali di Dani Li e le hanno dedicato numerosi messaggi di cordoglio su Instagram.

