Coronavirus, Venditti posticipa il concerto di Londra ad ottobre

Il concerto didi domenica prossima, 8 marzo, è stato rimandato a domenica 25 ottobre. Lo riporta il sito londraitalia.com . La decisione è stata presa dall’organizzazione e dall’artista a causa del coronavirus.“A causa dei recenti eventi e delle attuali incertezze relative ai viaggi e ai trasporti, è stata presa la decisione di riprogrammare lo spettacolo Antonello Venditti, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 8 marzo a Eventim Apollo Hammersmith. Il concerto si svolgerà ora domenica 25 ottobre 2020. Tutti i biglietti esistenti saranno validi per la nuova data. Antonello e il suo team desiderano ringraziare tutto i fans per la loro comprensione e collaborazione e non vedono l’ora di vederli ad ottobre“.